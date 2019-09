Srbija bo zadnji 'Titov' kredit poplačala leta 2041

Srbija je 16. septembra morala plačati 11,5 milijona evrov, 22. septembra pa bo morala plačati še visokih 69,8 milijona evrov, ki so jih jugoslovanski voditelji vzeli kot kredit v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Kredite je nekdanja skupna socialistična država nujno potrebovala, da ni bilo zaustavitve ekonomskega stroja. Naftna kriza v sedemdesetih letih in visoka brezposelnost sta pustili davek, ki so ga pokrivali s tujimi krediti, večinoma iz zahodnih držav. Višja gospodarska rast, ki so jo prinesle devizne rezerve, ni bila dovolj, saj je letna stopnja rasti zadolževanja naraščala za približno 20 odstotkov.