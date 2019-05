Srbija ob dnevu zmage paradirala vojaško moč

V Nišu je ob dnevu zmage zaveznikov v drugi svetovni vojni potekala vojaška parada, na kateri je sodelovalo več kot 4000 vojakov in policistov, okoli 300 bojnih in nebojnih vozil in sistemov ter okoli 40 letal in helikopterjev.

Srbska vojska in obrambno ministrstvo sta na paradi Obramba svobode predstavili svoje zmogljivosti, med drugim bojna vozila pehote, tanke in topniške sisteme. Nebo nad Nišem je med drugim preletelo osem Migov 29, osem orlov, šolska letala G4, bombniki in helikopterji MI-8 in MI-17. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred parado dejal, da je politično-varnostna situacija zelo zapletena, da pa se bo Srbija obnašala zelo odgovorno ter varovala mir in stabilnost. Vučić je parafraziral bivšega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita: "Živimo, kot da bo 100 let mir, a smo pripravljeno državo braniti v vsakem trenutku."

M-84 je še vedno osrednji tank srbske vojske, ki ima po Vučićevih besedah največji obrambni proračun doslej. FOTO: AP

Kot je dejal, so policijske in vojaške enote vse bolj pripravljene, izurjene in opremljene, "obrambni proračun pa še nikoli ni bil večji". "To relativno majhni, a neodvisni državi olajšuje vodenje neodvisne politike," je poudaril Vučić.

Ob nakupu treh helikopterjev MI-17 in naročilu treh pum in H-145 je Srbija poleg Poljske, Madžarske in Romunije "največja naročnica helikopterjev v tem delu sveta". To po Vučićevih ocenah dramatično spreminja položaj Srbije v policijskem in vojaškem smislu.

Spomnil je, da je Srbija kupila tudi dva sistema brezpilotnih letalnikov, ki so "bistvo sodobnega vojskovanja". "Vse to mora služiti odvračanju potencialnega agresorja od napada na Srbijo," je sporočil Vučić.