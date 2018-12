'Stop krvavim srajcam': na tisoče Srbov protestiralo proti predsedniku Vučiću

Na tisoče Srbov je v soboto zvečer znova zasedlo ulice Beograda in protestiralo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in njegovi vladi. V mrazu in snegu, oboroženi s piščalkami in rogovi, so protestniki vzklikali "Vučić, tat!" Protestni shod pa poteka pod geslom 'Stop krvavim srajcam'.

Opozicija in del civilne družbe Vučića obtožuje avtokratskega vladanja, očitaju mu korupijo ter da si je popolnoma podredil mediji, ki naj bi jih uporabljal za kampanjo proti nasprotnikom. Tudi Evropski parlament je sicer v zadnjem poročilu spodbudil srbske oblasti, naj izboljšajo razmere glede svobode izražanja in medijev.