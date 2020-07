Srbija se pod težo velikega števila obolelih pogreza v vse večji kaos

Po tem, ko je srbski predsednik Vučić spet napovedal prepoved zbiranja več kot petih oseb in policijsko uro, so v srbski prestolnici izbruhnili protesti. Ti so trajali vse do jutra, ulice Beograda pa so bile videti kot bojno polje. Nekaj protestnikov, med katerimi so bili tudi pripadniki skrajnih desničarskih gibanj, je vdrlo v stavbo parlamenta. Proteste je zaznamovalo predvsem brutalno posredovanje policije.