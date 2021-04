Škandal v Srbiji: na zabavah za elito naj bi zlorabljali mladoletnice

Draganu Markoviću Palmi pravijo vladar Jagodine. Življenje mesteca južno od Beograda kroji že 17 let. In tam naj bi Marković že leta zlorabljal mladoletnice. "Zvodništvo žensk, deklet in deklic ni samo delo mafije. Je skorajda vsakodnevnica tudi v naši Srbiji," razlaga Marinka Tepićiz Stranke svobode in pravičnosti.

Tepićeva se je sklicevala na izpoved nekdanjega Markovićevega uslužbenca, ki med drugim trdi, da je bil večkrat priča dogajanju v Markovićevem hotelu."S taksi službo Lux so iz Beograda ob posredovanju različnih oseb iz Jagodine prihajale deklice, prepričan sem, da so bile stare 15, 16, 17 ali 18 let," pojasnjuje nekdanji uslužbenec.Pripeljali so jih na ekskluzivne zaprte zabave, ki jih je Marković prirejal za znane politike in podjetnike."Videlo se je , da so po teh zabavah te deklice odšle z njim (Markovićem) in njimi (gosti). Predvsem po tem ko so deklice opili," še doda.