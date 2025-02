Srbska skupnost v Sloveniji: Današnji odstopi ne pomenijo popolnoma nič

"Ne more biti meni dobro, če moji teti ni dobro, če mojemu dedku ni dobro, če mojim prijateljem ni dobro," pravi Marko Stanović, Srb, ki je pred štirimi leti zaradi posledic Vučićeve politike zatočišče našel v Sloveniji. Na odstopa srbskega premierja in novosadskega župana pa se je odzvala tudi Nina Mihelić iz slovenske diaspore srbske mladinske skupine SviĆe: "Današnji odstopi ne pomenijo popolnoma nič. Zahteve niso izpolnjene, zato se bo boj nadaljeval enako odločno kot do zdaj."