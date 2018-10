Srbski poslanec Vučiću in Brnabićevi zagrozil s smrtjo

"Če je Ana Brnabić dejansko parafirala dublinski sporazum, in imam podatke, da je to storila, potem lahko Bruselj Srbiji vrne 1,2 milijona migrantov,"je še dejal Nogo.

Poslanec Dveri Srđan Nogo je v izjavi za eno od srbskih medijskih hiš, ki so jo prenašali na Youtubu, dejal, da je po njegovih informacijah srbska premierka Ana Brnabić že parafirala dublinski sporazum o migrantih in če to drži, "bi jo bilo treba takoj obesiti na Terazijah, poleg nje pa tudi Aleksandra Vučića ".

Vučić je ocenil, da premierke nekateri ne želijo zaščititi, ker "ni lojalna nekim drugim ljudem in državam, temveč svoji vladi in svoji državi".

To grožnje je danes "najostreje" obsodila podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović . "Vedno se bom odzvala in ščitila pred tistimi, ki svojo politiko utemeljujejo na nasilju, žalitvah, klevetah in prostaštvu. Ta grožnje Dveri s smrtjo je še enkrat pokazala, kakšna je politika opozicijske Zveze za Srbijp," je dejala Mihajlovićeva.

Na grožnje se je odzval tudi srbski predsednik Vučić, ki je odločno stopil v bran Brnabićevi. Kot je dejal, grožnje zanj niso nič novega, vendar sam ne more molčati, ko je tovrstnih groženj deležna ženska, poročajo srbski mediji.

Na brutalne žalitve in grožnje na njegov in še posebej na račun premierke Ane Brnabić se niso odzvali niti tisti, ki bi se morali po funkciji, je opozoril in dodal, da se niso odzvali niti takrat, ko so Brnabićevi grozili s posilstvom.

Vučić je ocenil, da premierke nekateri ne želijo zaščititi, ker "ni lojalna nekim drugim ljudem in državam, temveč svoji vladi in svoji državi". Tistim, ki bi "obešali in posiljevali", ker nimajo svoje politike, je sporoči, da jih narod ne želi. "Naš obračun z njimi bo še bolj resna in marljivejša politika vlade," je dejal Vučić, ki ne izključuje možnosti predčasnih parlamentarnih volitev.

Srbija ni in ne more parafirati dublinskega sporazuma, saj gre za dogovor med članicam EU, spoštujejo pa ga še štiri države - Švica, Norveška, Islandija in Liechtenstein, je danes v odzivu pojasnila Brnabićeva. V odgovoru poslancu je na Twitterju zapisala: "Resnica pri vas precenjena kategorija? Grožnje očitno ne."