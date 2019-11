Srbski predsednik Vučić zaradi težav s srcem v bolnišnici

Srbskega predsednika Aleksandra Vučića so zaradi kardiovaskularnih težav sprejeli v bolnišnici, so sporočili iz njegovega urada. Hospitalizirali so ga na vojnomedicinski akademiji v Beogradu.

Več podrobnosti o stanju srbskega predsednika Aleksandra Vučića ni znanih. Na vojnomedicinski akademiji v Beogradu so ga hospitalizirani v petek pozno popoldne. Je pa to prvič, da so uradno razkrili, da ima 49-letni Vučić težave s srcem. Aleksandar Vučić FOTO: AP Vučić je predsednik Srbije od leta 2017, pred tem pa je bil od leta 2014 predsednik vlade, piše STA. Pomembno vlogo v srbski politiki sicer igra že vse od leta 2012, ko je na volitvah zmagala njegova Srbska napredna stranka.