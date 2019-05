Srbski zunanji minister znova prepeval in razbijal krožnike

Na svečani večerji, ki jo je predsednik stranke Dragan Marković Palma priredil za več kot 1200 podjetnikov in gospodarstvenikov, je srbski šef diplomacije Ivica Dačić znova prijel za mikrofon in se lotil prepevanja znanih etno skladb s področja Balkana.

Najprej je odpel grško Mi mou thimonis matia mou (Ne jezi se name, draga moja) in v skladu z običajem ob tla zalučal krožnik, za kar si je prislužil aplavz zbranih. Dačić je nadaljeval s prepevanjem pesmi Muštuluk in Magnificove Pukni zoro.

Dačić je sicer znan po dvorjenju visokih gostov. Med drugim je prepeval je nemški kanclerki Angeli Merkel, nekdanjemu francoskemu predsedniku Francoisu Hollandu, visoki predstavnici EU Catherine Ashton, turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdogan in albanskemu premieru Ediju Rami. Pel je tudi ob inavguraciji predsednika Aleksandra Vučića, kjer je, kot je razvidno iz posnetkov, navdušil tudi slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca.