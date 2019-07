Srce mesta, ki nikoli ne spi, za nekaj ur ostalo zavito v temo

Na Manhattnu v New Yorku je izpad elektrike, ki je trajal nekaj ur, prizadel 73.000 ljudi. Težave so nastajale tudi v prometu, saj so nehali delovati semaforji in podzemna železnica, prav tako so morali odpovedati predstave na Broadwayu in prekiniti koncert Jennifer Lopez.

FOTO: AP 73.000 odjemalcev je na zahodnem delu Manhattna v soboto zgodaj zvečer ostalo brez električne energije. Območje z elektriko oskrbuje podjetje Con Edison, ki jim je uspelo energijo dobiti nazaj nekaj pred polnočjo, kar so ljudje na ulicah pospremili z navdušenjem. Izpad elektrike je ohromil javni potniški promet po vsem New Yorku, saj so pristojne oblasti pozvale ljudi, naj se izogibajo postajam podzemne železnice, ki so pod površjem, kar vključuje večino električnega omrežja. Prav tako so nehali delovati semaforji, promet pa so sprva usmerjali kar državljani. Odpovedali so mnogo večernih predstav na Broadwayu, vključno s Hadeswotnom, ki je prejšnji mesec prejel nagrado tony za najboljši muzikal. Mnogi člani zasedbe so pred gledališčem kar na ulici priredili improviziran nastop za razočarane obiskovalce. Tudi vedno osvetljeni Times Square je ostal v delni temi, saj večina elektronskih reklamnih panojev ni delovala. V Madison Square Gardnu je nastopala Jennifer Lopez, a po le štirih odpetih pesmih se je zgodil električni mrk. Obiskovalci koncerta so morali areno ob prekinitvi zapustiti. Guverner New Yorka Andrew Cuomo je državni agenciji naročil, naj razišče ta izpad elektrike, in v izjavi dejal, "da čeprav ni bilo poškodb ali večjih težav, je že dejstvo, da se je to zgodilo, nesprejemljivo". Električni mrk se je zgodil na obletnico večjega izpada leta 1977, v katerem je v temi ostala večina New Yorka razen Queensa, zadnji večji izpad pa so doživeli leta 2003, ko je tema padla tudi na palačo Združenih narodov in Wall Street.