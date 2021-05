'Srce mu je zelo močno bilo, težko je dihal, zmanjkovalo mu je kisika'

V UKC Ljubljana so od začetka pandemije prejeli 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, ki po okužbi z virusom prizadene večinoma otroke. O povečanju števila primerov poročajo tudi iz Srbije. Na Hrvaškem je za sindromom zbolelo okoli 20 otrok, natančnih podatkov nimajo. Samo na infekcijski kliniki Frana Mihaljevića v Zagrebu so od začetka pandemije zdravili 15 otrok. V kliničnem centru Rebro so zdravili osemletnega Petra iz Zagreba. Dečkovo življenje je viselo na nitki. Več dni je bil priključen na respirator, v nekem trenutku mu je celo odpovedalo srce. O boju dečka in zdravnikov za življenje, ter strahu, ki so ga preživljali njegovi najbližji, je za medije spregovoril Petrov oče.

