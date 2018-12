Srce parajoč prizor: Neodgovoren lastnik kužka odvrgel ob cesti

Uporabniki družbenih omrežij so pri iskanju novih lastnikov na pomoč priskočili dveletnemu kužku Snoopu, ki ga je lastnik skupaj z njegovo posteljico zapustil ob cesti tik pred božičem. Žalosten prizor, ki ga je ujela varnostna kamera, je le malokoga pustil ravnodušnega.

Na posnetku je vidno, kako lastnik parkira ob robu ceste in izstopi iz vozila z mladim kužkom in z njegovo posteljo v roki. To odloži ob cesti, nato pa zbeži nazaj v vozilo. Kuža nato v več poskusih skuša vstopiti v avtomobil k lastnikoma, a vozilo po nekaj trenutkih odpelje. Ubogi kuža steče za njim vse do semaforja, a ga ne more več ujeti.

Psa je nato čez kakšno uro našel mimoidoči in ga odpeljal do bližnjega veterinarja. Društvo za zaščito živali, ki ga je vzelo v oskrbo, je sporočilo, da neodgovornega lastnika še išče. "Posnetek je mogla javnost videti. Tako grozno je videti ubogega kužka, ki si želi priti nazaj do lastnikov. Ne razumem, kako je lahko nekdo sposoben česa tako krutega," je povedala Natalie Perehovsky iz društva RSPCA. Veterinarji so kužku skenirali mikročip in odkrili njegova nekdanja lastnika, ne pa tudi tista, ki sta ga zapustila ob cesti,

