Svet

Ginekologinja, ki navdušuje z optimizmom: koliko otrok je pospremila na svet?

Ljubljana, 22. 01. 2026 19.03

Avtor:
Svet
Nataša Tul Mandić

Zagotovo si je vsaka ženska, ki je kdaj bila noseča, zapomnila trenutek, ko je na ultrazvoku prvič videla svoje malo bitje. Ta čaroben trenutek lahko preseže le še tisti, ko to bitje prvič drži v svojem naročju. Ob obeh pomembnih mejnikih in vseh manjših vmes je pogosto zraven tudi dr. Nataša Tul Mandić. Rojena Koprčanka, specialistka ginekologije in porodništva, je s sodelavci dosegla pomembne mejnike v slovenskem zdravstvu, hkrati pa je ena tistih, ki zna zelo zapletene stvari povedati preprosto in realno.

Nataša Tul Mandić ginekologinja

Športni komentator Jan Lukač razkriva ozadje futsala

Inženirka leta, ki pomaga spoznavati vesolje

