Ginekologinja, ki navdušuje z optimizmom: koliko otrok je pospremila na svet?

Zagotovo si je vsaka ženska, ki je kdaj bila noseča, zapomnila trenutek, ko je na ultrazvoku prvič videla svoje malo bitje. Ta čaroben trenutek lahko preseže le še tisti, ko to bitje prvič drži v svojem naročju. Ob obeh pomembnih mejnikih in vseh manjših vmes je pogosto zraven tudi dr. Nataša Tul Mandić. Rojena Koprčanka, specialistka ginekologije in porodništva, je s sodelavci dosegla pomembne mejnike v slovenskem zdravstvu, hkrati pa je ena tistih, ki zna zelo zapletene stvari povedati preprosto in realno.