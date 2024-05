Srčno dekle z le 35 udarci na minuto

Ne zamudite prispevka o pogumni Neni v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.

Stopila sem iz avta in zagledala hišo toplih barv. Na prvi pogled je izgledala, kot da ji ničesar ne manjka. Da vanjo sploh ni udarila uničujoča vodna gmota in jo zamaknila s temeljev. Da okoli nje potekajo sanacijska dela po poplavah, so pričali le izolacijski materiali in železne konstrukcije gradbenih odrov. In pred tem domom sredi zelenja je stala Vanessa Bera. Dekle svetlih las in velikega nasmeha, ki je tako kot njen dom, na prvi pogled izgledalo, da je povsem običajna mlada in samozavestna, srečna in uspešna ženska, kar seveda je, a veliki, ampak se je skrival v njeni nenehni spremljevalki – zaščitni maski. Za Vanesso vsak infekt namreč lahko pomeni tudi njen konec.

In potem sem prisluhnila zgodbi. Zgodbi o ljubezni. Do narave, do ljudi, do življenja. Zgodbi, ki so jo morda nekateri prebirali drugačno, kot je v resnici. Ker jo je nekoč pisala deklica, danes ženska, ki ni nikoli želela biti žrtev za nekoga krivične usode, ampak je na življenje raje gledala kot na dar in priložnost, da lahko pomaga soljudem.

Pogumna Neni

Vanessa se je rodila brez ključnic ter dela prsnice ter z desnostransko parezo. Zdravniki so ji napovedali, da ne bo hodila, ne govorila. A je Vanessa z vztrajnostjo in trdim delom zmogla to in še več. Smučala je, kolesarila, plesala balet, igrala violino. Hotela je biti enaka drugim, pa čeprav v športu ni mogla biti povsem. Njen največji dosežek oziroma rekord je bil, da je skozi cilj nekoč na šolskem teku pritekla predzadnja. "Verjetno so mislili, da sem pač bolj štoraste sorte," mi v smehu razlaga Vanessa, medtem ko se sprehajava po prazni in razbiti hiši, ki so jo prizadele poplave. Njen pozitiven ton in lahkoten pristop do težav in preprek me je presenetil.