'Srebrenica je pretresljiv opomnik na bolečino in trpljenje'

Ozke ulice Srebrenice je danes prekrila množica avtomobilov in avtobusov, ljudje pa so se zbrali v Potočarih, kjer so sodelovali na komemoracijah. Posmrtne ostanke žrtev, ki so jih pokopali danes, so v minulih letih odkrili v množičnih grobiščih in jih nato na novo identificirali.

Preberite si zgodbo Mevludina Orića, ki je priča genocida v Srebrenici. Leta 1995 je po čudežu preživel streljanje iz orožja srbske vojske in postal živi dokaz za grozote, ki so se dogajale tistega vročega julija.

Najmlajša izmed smrtnih žrtev, ki so jo pokopali danes, je imela pred 24 leti 16 let, najstarejša pa 82 let. Gre za dečka in žensko. V Potočarih so doslej pokopali 6610 žrtev genocida. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še iščejo, saj so jih sile bosanskih Srbov iz primarnih grobišč premeščale na različne kraje, da bi zakrile svoj zločin. Njihova identifikacija je zato zahtevna.

Na slovesnosti v Potočarih naj bi po napovedih danes med drugim sodeloval tudi predsednik Mehanizma ZN za mednarodna kazenska sodišča, naslednika haaškega sodišča,Carmel Agius, ki je v pogovoru za sarajevski Dnevni avaz poudaril, da zločini v Srebrenici po njegovem mnenju sodijo med najmračnejše zločine v človeški zgodovini.

Tistim, ki zanikajo genocid, je Agius sporočil, da njihovo obnašanje pravzaprav predstavlja zaključno fazo genocida. Srebrenica mora po njegovem mnenju ostati pretresljiv opomnik na bolečino in trpljenje, ki ju tisti, ki v imenu nasilnih, zlobnih in uničujočih ideologij vodijo druge, lahko zagrešijo nad nedolžnimi in ranljivimi v družbi.