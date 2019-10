Množice navijačev so posamezne odbojkarje pozdravile tudi v njihovih domačih krajih. V Novi Gorici sta se Dejanu Vinčiču in Janiju Kovačiču pridružila tudi odlična kajakaša Nejc Žnidarčič in Luka Božič. Še posebno glasno pa je bilo v Slovenski Bistrici. Od tam namreč prihajajo kar štirje odbojkarji – Tonček Štern, Žiga Štern, Alen Šket in Matic Videčnik.