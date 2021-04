Zaposleni požara v Kranju niso opazili, požarnega alarma šola nima

Le sreča v nesreči je bila, da se požar, ki se je v sredo zvečer zanetil v Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju in ki je za seboj pustil en popolnoma uničen kabinet in tri druge poškodovane prostore, ni razširil še na druge učilnice. Na šoli požarnega alarma namreč nimajo. Na ogenj so gasilce tako opozorili šele prebivalci sosednjega bloka, ki so videli dim. Zaposleni, ki so bili v času požara na šoli, ga namreč sploh niso opazili.

icon-expand