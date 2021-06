Srečanje Joeja Bidna in Vladimirja Putina

Oči svetovne javnosti, predvsem politike, so bile uprte v Ženevo, kjer je potekalo prvo srečanje predsednikov Združenih držav Amerike in Rusije, Joeja Bidna in Vladimirja Putina. Odnosi med svetovnima velesilama so na najnižji točki po koncu hladne vojne. A mnogi že samo srečanje Bidna in Putina iz oči v oči vidijo kot uspeh. O tem, kako globoka so nesoglasja med državama, priča tudi dejstvo, da sta imela predsednika po pogovorih ločeni tiskovni konferenci.

