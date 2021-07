Srečanje višegrajske četverice v Ljubljani, pričakali so jo tudi protestniki

Višegrajska četverica, Madžarska, Poljska, Slovaška in Češka, ki ji trenutno predseduje Madžarska, je organizirala svoje srečanje v Sloveniji. Sprejel jih je premier Janez Janša, razpravljali pa so o prioritetah predsedovanja Slovenije Svetu EU. Pred Narodno galerijo so jih pričakali protestniki skupnosti LGBT, ki nasprotujejo sprejetju madžarskega zakona o pedofiliji, na katerega je v četrtek reagiral tudi Evropski parlament.

