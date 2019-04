Potapljači v globinah Indijskega oceana srečali 'skrivnostno bitje'

Mimo potapljača Victorja Vescova , ki je bil s svojo ekipo med potopom do najgloblje točke Indijskega oceana, je priplavalo pravo presenečenje. V temačnih globinah ocena so Vescov in njegova ekipa opazili bitje, za katerega predvidevajo, da ga doslej ni videl še nihče. Skrivnostno bitje so posneli in ga opisali kot "izjemno želatinasto morsko žival."

Alan Jamieson, vodja odprave, je zaCNN spregovoril o nepričakovanem srečanju. Kot je povedal, jih je odkritje resnično presenetilo: "Bitje je bilo videli povsem neresnično, kar naenkrat se je prikazalo iz teme. Po začetnem presenečenju smo predvidevali, da je to vrsta 'čudne meduze'.

Svetla točka odprave

Ekipa je po srečanju preučila posnetek in poskušala ugotoviti, kaj so srečali v globinah indijskega oceana. Zaključili so, da so srečali vrsto morskega plaščarja, ki se imenuje ascidan. Plaščarji so sicer vodne sesilne živali iz debla strunarjev. Lahko živijo posamično ali pa tvorijo kolonije. So filtratorji, hrano dobivajo s precejanjem morske vode. Prek nje poteka tudi razmnoževanje.

Kot je za CNN še povedal Jamieson, je srečanje s skrivnostnim bitjem zagotovo ena najbolj svetlih točk ekspedicije, saj predvidevajo, da je možnost za tovrstno srečanje ena proti milijon: "Preprosto zdrselo je naravnost proti naši kameri, se obrnilo za 90 stopinj, se 'nastavilo' kameri in odplavalo."