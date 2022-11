Srečnež na loteriji zadel vrtoglavi dve milijardi evrov

Igre na srečo nas spremljajo že vrsto let, v Sloveniji smo tako na primer začeli igrati loto že pred 70 leti. Od takrat je bilo pri nas in tudi drugod po svetu v skladu za glavni dobitek že ogromno visokih zneskov, o katerih sanja vsak, ki redno ali zgolj ob loterijski mrzlici vplača morebitno dobitno kombinacijo. V torek je tako igralec iz Nemčije vplačal dobitno kombinacijo Eurojackpota in prejel kar 120 milijonov evrov. Čez lužo pa je padel doslej najvišji dobitek na svetu. Kombinacija številk, ki je bila vplačana v Kaliforniji, je bila težka kar dobri dve milijardi evrov. Zaradi loterijske evforije je bila možnost za osvojitev glavne nagrade približno 300-krat manjša kot možnost, da vas zadene strela. Koliko sreče smo si letos priigrali Slovenci in kako bi porabili denar?