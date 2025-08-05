Svetli način
Svet

Srečnež po dveh mesecih in pol še vedno ni prevzel dobitka Jackpot

Kranj, 05. 08. 2025 19.31

Barbara Bašić
Novi milijonar v igri Jackpot že dva meseca in pol ni prišel prevzeti dobitka, vrednega več kot 37 milijonov evrov. Gre za drugi največji loterijski dobitek vseh časov v Sloveniji, ki je bil vplačan maja letos v Kranju. Vendar časa ni več veliko, milijone lahko dvigne le še do 21. avgusta.

