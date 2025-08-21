Svet
Novi milijonar prihaja iz občine Kranj
Prišlo je na dan! Ve se, od kod je novi loterijski milijonar. Lastnik 30 milijonov evrov je doma iz Kranja. Kako bo občina porabila skoraj 6 milijonov evrov?
