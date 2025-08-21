Svetli način
Novi milijonar prihaja iz občine Kranj

Kranj, 21. 08. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Barbara Bašić
Prišlo je na dan! Ve se, od kod je novi loterijski milijonar. Lastnik 30 milijonov evrov je doma iz Kranja. Kako bo občina porabila skoraj 6 milijonov evrov?

