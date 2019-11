Sredi gorečega območja strmoglavil helikopter, divja še 140 požarov

V zvezni državi Novi Južni Wales danes divja več kot 70 požarov, od katerih jih 50 še vedno ni pod nadzorom, vendar pa nobeden več ne pomeni najvišje stopnje ogroženosti. V najbolj prizadetih delih zvezne države razmere umirja hladnejši južni veter, potem ko so v torek na območju ob visokih temperaturah divjali tudi močni vetrovi.

Za Sydney in bližnje območje so tako v torek razglasili "katastrofalno požarno ogroženost" zaradi vročega in suhega vremena s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in vetrovi s hitrostjo 80 kilometrov na uro.

Igralec Russell Crowe je na Twitterju sporočil, da je požar zajel tudi njegovo posestvo v kraju Nana Glen blizu Coffs Harbourja, da pa je njegova družina na varnem.