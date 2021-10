Sredin protest minil v napetem in glasnem, a mirnem vzdušju

Protestniki so znova zavzeli nekatere ljubljanske ulice – dva tisoč jih je bilo – Policija pa je tokrat ubrala drugačen pristop. S policijskimi kordoni je protestnike predvsem usmerjala, da ne bi povzročili popolnega prometnega kolapsa. Tudi tokrat smo videli vodni top, a ga Policija ni uporabila, o solzivcu ni bilo ne duha ne sluha. Dokler ni padel mrak, ni bilo večjih izgredov, potem pa se je struktura protestnikov popolnoma spremenila. Policija je zaznala osem kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, napada na uradno osebo in preprečitve uradnih dejanj ter 166 kršitev Zakona o javnem redu in miru, enemu protestniku so zasegli prepovedano drogo, enemu pa solzivec. Dva policista sta bila lažje poškodovana.

