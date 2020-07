V dveh urah na območju Domžal kar 851 klicev na pomoč

Silovita neurja so v sredo zajela precejšen del Slovenije, največ škode pa je v domžalski občini. Bilo je kot na fronti, pravijo domačini. Česa takega pa ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Zaradi uničujoče, kot jajce debele toče, imajo polne roke dela kleparji, zavarovalničarji in krovci. Strehe na več 100 hišah so zdesetkane, gasilci, ki so že od večera na terenu, pa so v samo dveh urah prejeli kar 851 klicev na pomoč.

