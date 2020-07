Sredin večer po Sloveniji zaznamovale odkrite strehe, podrta drevesa in zalite kleti

Nočno neurje je škodo povzročalo širom države. Gasilci so iz objektov črpali vodo, začasno prekrivali strehe, odstranjevali podrta drevesa, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Od Koroške do Gornje Radgone in Ormoža, pa na Celjskem in v Savinjski dolini. Skupaj so gasilci posredovali na več kot 500 lokacijah. Medtem ko so gasilci v Gornji Radgoni iz objektov črpali vodo, so se v Laškem borili s hudourniki, ki so na svoji poti trgali celo asfaltne plošče.