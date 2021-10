ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mlajši in starejši policaj se sprehajata po mestu in mlajši vpraša starejšega: ''Kaj je bela barva prava barva?''

''Seveda je, tako kot vse ostale barve.'' Nekaj časa molčita, potem pa mlajši policaj spet vpraša starejšega: ''Kaj pa črna, je tudi to prava barva?'' ''Seveda je!'' Mlajši policaj se zasmeji in reče: ''Vidiš, da sem imel prav včeraj, ko sem komandirju rekel, da sem kupil barvni televizor!''