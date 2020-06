Otroci vrhunskih športnikov, ki stopajo po stopinjah svojih staršev

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. In to se velikokrat izkaže tudi za otroke vrhunskih športnikov. Srednja šola Sierra Canyon v ZDA je tako z imeni slavnih postala tako popularna, da so tekme v košarki gledane celo bolje kot kakšne v ligi NBA, otroci pa so večji zvezdniki kot marsikateri profesionalni športniki. A kot boste videli, vsi vendarle ne gredo po poti znanih staršev.