Posnetek trenerja, ki je razorožil dijaka in ga potolažil z objemom

Presunljiv posnetek nadzorne kamere prikazuje dogajanje na srednji šoli Parkrose v Portlandu, ko je Keanon Lowe, trener ameriškega nogometa in atletike, na hodniku šole razorožil dijaka s puško in ga tolažil v objemu do prihoda policije.

Na posnetku lahko vidimo Lowa, ki vstopi v učilnico, ko pa se vrne na hodnik, v roki drži puško na varni razdalji od dijaka Angela Granadosa-Diaza, dokler pride drug učitelj in vzame orožje. Potem učitelj objame takrat 18-letnega dijaka in ga ne izpusti niti, ko se Granados-Diaz hoče izviti iz objema. Potem pride policija in ga odpelje v pridržanje.

Lowa so po dogodku slavili kot junaka. "To je bil res najboljši možni scenarij. Vso osebje je opravilo odlično delo," je dejal narednik portlandske policije Brad Yakots. V prvotnem poročanju o dogodku so mediji sicer omenjali, da naj bi Lowe dijaka spravil na tla, video pa je pokazal čustven trenutek, ki sta si ga delila.