Srhljivo pričanje El Chapovega varnostnika: Žrtve je osebno pretepal in umoril

V najbolj srhljivem pričanju na sojenju mamilarskemu kralju Joaquinu "El Chapu" Guzmánu v New Yorku doslej, je njegov nekdanji varnostnik Isaias Valdez Rios opisal, kako je vsaj trikrat prisostoval, ko je Guzman brutalno pretepal svoje rivale, preden jih je hladnokrvno ustrelil. El Chapo je med pričanjem svojega nekdanjega varnostnika neprizadeto strmel predse, poroča BBC.

Ameriški tožilci so več let pripravljali proces proti zloglasnemu Joaquinu Guzmanu El Chapu, ki ga je Mehika ZDA izročila leta 2017, potem ko je kar dvakrat pobegnil iz mehiških zaporov.

Potem so vsaj dve izmed žrtev odpeljali na območje, kjer je bil velik kres. Kot opisuje nekdanji varnostnik, naj bi ju El Chapo preden ju je ustrelil, še preklel. Voditelj kartela Sinaloa naj bi naročil, da se ju vrže v ogenj.

Rios je pred poroto zatrdil, da je osebno prisostoval El Chapovim umorom. Kot je opisal, so v enem primeru žrtev iz rivalskega kartela Los Zetas obkrožili El Chapovi plačanci.

Tretji moški, ki naj bi ga osebno umoril El Chapo, je bil pripadnik kartela Arellano Felix. El Chapo naj bi mu, preden ga je umoril, zadal hude opekline in za več dni zaklenil v leseno kočo.

Porota je prejšnji teden sicer poslušala tudi težko pričakovano izpoved ljubicemehiškega mamilarskega kralja Joaquína Guzmána 'El Chapa', kako sta iz hotelske sobe pobegnila pred racijo ameriških agentov skozi predor, ki se je skrival pod kopalniško kadjo. Kot zatrjuje njegova nekdanja ljubica, je bil El Chapo med enim izmed najbolj legendarnih pobegov povsem gol.

Na sojenju pa so na dan pricurljale neverjetne podrobnosti o podkupovanju oblasti. Enrique Peño Nieto, nekdanji mehiški predsednik, se je kar sam obrnil na El Chapa in mu predlagal, da bi v zameno za plačilo 220 milijonov evrov podkupnine prenehali z lovom nanj. Zgodba se je po besedah prič zaključila tako, da je El Chapo barantal s predsednikom in znesek znižal na 90 milijonov evrov