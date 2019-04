Obveščevalci: Islamisti načrtujejo napade na sufistične mošeje

Prebivalcem so svetovali, naj se izogibajo verskim objektom, katoliške cerkve zaradi varnostnih razlogov do nadaljnjega ostajajo zaprte. Šrilanški minister za muslimanske zadeve Abdul Haleem je mošeje pozval, naj v znak solidarnosti s katoliškimi cerkvami odpovedo petkove molitve. Policija je okoli mošej tudi poostrila varnost.

V velikonočnih napadih v Šrilanki je po zadnjih podatkih umrlo 253 ljudi in ne 359, kot so sprva navajale oblasti. Te so namreč sporočile, da se je pri štetju zgodila napaka. Policija se sicer boji novih napadov, glede na informacije obveščevalcev zdaj islamisti načrtujejo napade na sufistične mošeje.

Za velikonočne napade so doslej aretirali 76 osumljencev, med njimi tudi visokega predstavnika lokalne teroristične skupine in človeka, ki je izdelal bombe. Na podlagi zaslišanj je policija ugotovila, da so se napadalci urili v tujini. Kot je danes povedal šrilanski predsednik Maithripala Sirisena, je po dosedanjih ugotovitvah vodja skupine, ki je izvedla napad, umrl v eksploziji bombe v enem izmed hotelov. Poimenovali so ga kot Zahrana Hashima. Šrilanske oblasti so bile sicer v lovu za njim, vse odkar so za napad okrivile njegovo skupino National Thowheeth Jama'ath (NTJ).

Hashim je po navedbah oblasti ustanovil NTJ, pojavil pa se je tudi na videoposnetku, ki ga je objavila skrajna skupina Islamska država, ko je prevzela odgovornost za velikonočne napade. Na posnetku je videti Hashima, kako še s sedmerico prisega vodji IS.