V Šrilanki izredne razmere: oblasti se bojijo novih napadov

Po nedeljskih terorističnih napadih na katoliške cerkve in prestižne hotele v Šrilanki vladajo izredne razmere. Ponoči je policija aretirala še 18 osumljencev, še veliko pa jih ostaja na prostosti, zato novi napadi niso povsem izključeni. V prestolnici še vedno iščejo tovornjak in kombi z eksplozivom.

Slovensko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da zaradi zaostrovanja razmer po terorističnem napadu odsvetuje vsa nenujna potovanja v državo.

"Po terorističnem bombnem napadu v cerkvah in hotelih v Šrilanki poteka intenzivna varnostna preiskava, ki vključuje tudi policijsko uro v večjih mestih. S tem v zvezi so motene lokalne prometne povezave in komunikacijski sistem mobilne in fiksne telefonije," so zapisali.

Minister za obrambo Ruvan Vijevardene je sporočil, da je eden od samomorilskih napadalcev študiral v Veliki Britaniji in Avstraliji, njegov napad pa naj bi financirala Islamska država. Minister je potrdil, da so tudi preostali napadalci pred napadi živeli v tujini.

"Skupina napadalcev je izobražena in prihaja iz srednjega in višjega družbenega sloja. Bili so finančno stabilni, prav tako njihove družine. Večina je študirala v tujini, nekateri so študirali pravo," je dejal minister.

Število smrtnih žrtev medtem še vedno narašča, po zadnjih podatkih policije je umrlo 359 ljudi, od tega 38 tujcev, ranjenih pa je še približno 500 ljudi. V državi bo sicer tudi danes potekalo več pogrebnih slovesnosti, v spomin na žrtve najhujšega nasilja od konca državljanske vojne pred desetletjem in najhujšega napada na katoliško manjšino v državi pa so že včeraj vse zastave spustili na pol droga.

S tremi minutami tišine so se žrtvam poklonili ob 8.30 po lokalnem času, ko je na velikonočno nedeljo odjeknila prva od šestih bomb.