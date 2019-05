Šrilanška vojska sprožila obsežno operacijo proti islamistom

Šrilanška vojska je sprožila obsežno iskalno akcijo za pripadniki skupine, ki so izvedli velikonočne bombne napade.

Predstavnik vojske je za medije potrdil, da poteka posebna operacija, v okviru katere je vojska obkolila tri območja na obrobju Kolomba in izvedla iskanje osumljenih na podlagi izrednih pooblastil, uvedenih po napadih 21. aprila.

Obkolili tri območja na obrobju Kolomba

Podobne operacije so izvedli tudi na severozahodu države, kjer so se nedavno zgodili nasilni napadi množic na mošeje ter trgovine in drugo lastnino muslimanov.