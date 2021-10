Sodišče v primeru Toplak in Mrak ni ugotovilo diskriminacije

Sodišče je odločalo, ali sta bila Franc Toplak in Iztok Mrak, invalida z mišično distrofijo, leta 2015 in 2019 res diskriminirana – in to pri eni najpomembnejših pravic vseh državljanov, pravici do glasovanja na volitvah. Sodišče je presodilo, da pritožnika nista imela ustreznega pravnega varstva za uveljavljanje svoje pravice, zato je Sloveniji prisodilo kazen v višini tri tisoč evrov za vsakega od njiju. K temu dodajmo, da sta oba volila in imela možnost oddati svoj glas, danes pa ima 160 tisoč invalidov na vseh volilnih mestih, ki jih je okoli tri tisoč, možnost oddati svoj glas ali pa ga lahko oddajo po pošti.