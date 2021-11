Sta bila brata v slabih odnosih že pred odhodom Harryja in Meghan z dvora?

'Vojna v kraljevi družini' je eden od naslovov, s katerimi so v britanskem tisku pospremili dokumentarno oddajo 'Princa in tisk'. Gre za brata, princa Williama in Harryja. Oddaja naj bi razkrivala, da sta rovarila drug proti drugemu še pred odcepitvijo Harryja in Meghan od kraljeve družine. Svojemu osebju in zaveznikom na dvoru naj bi celo naročala, naj v medijih sejejo "umazanije" in govorice o drugem bratu. So se odnosi med bratoma res že pred dvema, tremi leti tako poslabšali, da bi drug z drugim obračunavala posredno kar v medijih? Kako so se na te trditve odzvali na britanskem dvoru?