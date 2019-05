Sta dvojčka res goljufala na nogometni tekmi?

Na zelenicah regionalne lige Maribor, po kakovostnem rangu četrte slovenske lige, je prišlo do nenavadnega dogodka. Pravzaprav do goljufije. Vsaj tako trdijo v taboru poražencev, nogometnega kluba Tab Akumulator iz Mežice. Tam so prepričani, da je njihov tekmec v boju za obstanek, nogometni klub Lenart na medsebojni tekmi do zmage prišel na nedovoljen način.