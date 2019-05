Sta Meghan in Harry že postala starša?

Na Otoku narašča vročica. Medtem ko "dobro obveščeni viri" z dvora zatrjujejo, da je Meghan še noseča, so številni prepričani, da je že rodila. Princ Harry je namreč napovedal pot v tujino in največji poznavalci menijo, da svoje žene, do katere je zelo zaščitniški, zagotovo ne bi pustil same tik pred porodom, kaj šele s komaj rojenim otrokom.