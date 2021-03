Kako bi Urbanija zgladil spor z STA?

Po 29 letih sloge spremljamo spor med Uradom vlade za komuniciranje in Slovensko tiskovno agencijo. Spletna stran STA, ki ponuja različne vsebine, je po novem ostala brez največjega naročnika. Naš novinar Aleksander Pozvek je ocenil, da je ta spor podoben tistemu med taščo in snaho, ko začneta skupaj živeti. Zato je odšel do direktorja UKOMA Uroša Urbanije in preveril, kako bodo zgladili nesoglasja.

