Sta poškodbi Messija in Kanea priložnost za napredovanje obeh Manchestrov?

Prve tekme osmine finala lige prvakov so za nami, a bodo že kmalu na sporedu povratne. Kar pa zna biti težava za Barcelono in Tottenham, poškodovala sta se namreč njuna najboljša igralca. Lionel Messi je po naletu Chrisa Smallinga utrpel močan udarec v obraz in je vprašljiv za povratno tekmo, napadalec Tottenhama Harry Kane pa je, po vsej verjetnosti, že zaključil sezono.