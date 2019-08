Preiskovalni novinar Slobodan Vasković trdi, da so Davida Dragičevića mučili in ubili policisti na ukaz nadrejenih ter da so pri likvidaciji mladeniča sodelovali člani balkanske narkomafije. Notranje ministrstvo Republike srbske od tožilstva v Banjaluki, ki še vedno preiskuje primer, zahteva javni odziv in pojasnila.