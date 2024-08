Štajerska delovna brigada: duh solidarnosti še vedno živi

Se spomnite, kako so v nekdaj skupni državi delovne brigade gradile ceste, kopale jarke, čistile grmičevje za pašnike? Že 25 let duh solidarnosti in brigadirstva negujejo tudi študenti mariborske univerze in pomagajo prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Letos tako pomagajo občanom Ljubnega ob Savinji, ki so jih pred letom dni prizadete grozovite poplave. Na njivi, v gozdu, ob reki in celo ob skakalnici – študentov z lopato, sekiro ali krampom v roki ne manjka.