Frida in Edvard - mlada matematična genija s pokaloma iz Dubaja

Bi znali na pamet množiti in deliti dvomestna in trimestna števila? Je to še za koga nočna mora? Za brata in sestro iz Maribora sta matematika in računanje velika ljubezen. Sedem letni Edvard ter pet in pol letna Frida Kaloh sta mala matematična genija, saj jima aritmetika ne povzroča težav, kar sta dokazala tudi na nedavnem tekmovanju v Dubaju, od koder sta se vrnila vsak s svojim pokalom. Ker sta nadebudna in vedoželjna, sta si za svojevrsten izziv vzela tudi to, da se na pamet naučita čim več decimalk števila Pi. Kdo ju je navdušil za matematiko in kaj vse sta počela v Dubaju?

Za večino nas nepredstavljivo, a brat in sestra v matematiki naravnost uživata. Starejši Edvard je prvi kazal znake nadarjenosti, nato pa mu je začela slediti tudi mlajša Frida. "Gledala sem ga, pa sem to želela tudi jaz," je dejala Frida Kaloh. Poleg množenja in deljenja so jima všeč tudi ulomki in koreni. Da sta prava matematična genija, sta nedavno dokazala tudi v Dubaju, kjer je potekalo mednarodno tekmovanje v hitrostnem računanju. Tam sta vsak v svoji starostni skupini osvojila najvišjo možno nagrado Champion pokal. "Na tekmovanju smo dolgo čakali na začetek. Ko smo začeli, smo bili vsi tiste tri minute čisto tiho. Tisti, ki smo računali, smo samo računali, starši pa so nas gledali," je tekmovanje opisal Edvard Kaloh. "Bilo jih je več kot sto," je povedala Frida, Edvard pa je dodal, da jih je bilo verjetno na tekmovanju okoli 5000. icon-expand Frida in Edvard Kaloh FOTO: Svet na Kanalu A Čeprav sta nadarjena, sta v osnovi še vedno otroka, ki rada počneta enake stvari kot vrstniki. "Zelo rada barvam, plešem, berem in pojem," je dejala Frida. "Jaz nagajam Fridi, Frida pa meni", pravi Edvard. "V prvi vrsti je dobro imeti dva zdrava otroka, ki se super razumeta in ki se imata rada. To, da jim ob tem dela glava še kanček nadpovprečno, pa je seveda samo dobrodošlo. To ni najpomembnejše, ampak je dobro in se zelo trudimo, da jima omogočimo, da razvijata možgančke v pravo smer," je pojasnil Fridin in Edvardov oče Marko Kaloh. PREBERI ŠE Edvard Kaloh: šestletnik, ki navdušuje z znanjem matematike Zanima ju sto in ena stvar, tako, da je povsem razumljivo, da se zato tudi iz dneva v dan spreminja želja, kateri poklic želita opravljati, ko odrasteta. Na vprašanje, kateri poklic ju zanima, sta odgovorila, da bosta znanstvenik in čistilka. "Imam eno osnovno pravilo. V trenutku, ko ne bi več uživala, ali Frida ali Edvard, bi nemudoma s tem prenehali. Zaenkrat pa je to eno veliko veselje," je pojasnil Marko. To je tisto, kar največ šteje, da v otroku prepoznaš njegov potencial in mu dovoliš, da v njem uživa. Frida in Edvard v računanju neizmerno uživata in se že veselita novih tekmovanj.