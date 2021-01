Stanje v slovenskih bolnišnicah se še ne umirja

Medtem ko so skupaj testirali več kot 11 tisoč ljudi, smo na novo potrdili 1478 okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo še 28 oseb. Po podatkih COVID-19 Sledilnika se stanje v slovenskih bolnišnicah še ne umirja. Čeprav je bolnišnico zapustilo 84 ljudi, pa je tam še vedno 1266 covidnih bolnikov, 197 jih potrebuje intenzivno nego. V novogoriški bolnišnici imajo ob tem še veliko težav z okužbami med zaposlenimi, zato so testiranje razširili na vse oddelke in ga bodo izvajali redno.

