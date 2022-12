Zaradi naziva naselbinske kulturne dediščine ostajajo brez ustrezne izolacije

Ogorčen stanovalec Jasmin je razkazal blok, ki je poln vlage. Zavod za varstvo kulturne dediščine vidi rešitev v notranji izolaciji, a stanovalci v tem predlogu vidijo veliko pomanjkljivosti. "To je 17 centimetrov. Kako bomo recimo en kavč, pralni stroj ali hladilnik prenesli gor? Ne bo prostora," razlaga stanovalec Jasmin.

"Ne samo, da se bodo zožala stopnišča na vhodih in bo problem kakršnega koli bolnika prenesti z nosili. Problem je tudi, da se toplotnih mostov na ta način ne more reševati in na ta način bomo dosegli, da se bo kondenzirala vlaga v notranjih prostorih, plesen in vse, kar sodi zraven," razlaga ena od stanovalk in opozori na to, da so že zdaj bloki precej drugačni od prvotne podobe. "Mi se čudimo, pri vsem kaosu, ki se dogaja. Vsak blok je druge barve, vsak si po svoje zapira balkone, ta stopnišča pa še vedno ostajajo bistvo tega naselja," dodaja.