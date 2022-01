Stanovalcu centra za starejše uresničili željo in pripravili ples presenečenja

Vsi imamo želje, vsi bi radi, da bi se nam izpolnile, a to ni vselej odvisno le od nas samih. In takrat šteje ogromno, če so okoli nas ljudje, ki te želje vidijo in se res potrudijo, da nam jih uresničijo. Kot so jih na najdaljšo noč v letu enemu od stanovalcev DEOS Centra za starejše Notranje Gorice, ki si je želel le plesati. Na videz preprosta želja, a ker so prisrčnemu gospodu zaradi sladkorne bolezni amputirali nogo, je bila njena uresničitev vse prej kot lahka. A pravi, da je borec in da ne obupa zlahka. Zato pridno hodi na fizioterapije in se pripravlja na to, da bo v prihodnosti lahko zaplesal tudi brez pomoči drugih.