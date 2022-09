Stanovanja ob pogorelem Majdičevem mlinu skoraj nedotaknjena: Imeli smo srečo!

Potem ko je v noči na torek pogorel Majdičev mlin v Kranju in so mnogi domačini predvidevali, da je bil ogenj podtaknjen, zdaj zbrana obvestila kriminalistov kažejo, da vzrok požara ni posledica kaznivega dejanja. Zagorelo je v notranjosti zgradbe, ogenj pa se je z notranje strani hitro razširil tudi proti stanovanjski zgradbi, ki jo od pogorelega mlina loči le požarna stena. Vstopili smo v stanovanja Kranjčanov, ki še danes ne morejo verjeti, da njihovi domovi niso pogoreli. A v kakšnem stanju so in kaj morajo sanirati?