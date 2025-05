Stanovanja za rudarje nekoč kar nadstandardna

Nekoč srce slovenskega rudarstva, danes preoblikovano mesto novih panog, ki v svojem vsakdanjem utripu in umetniškem izrazu še vedno ponosno ohranja delavski duh preteklosti. Trbovlje so mesto, kjer se pojem dela že več generacij neprestano razvija, dediščina pa se ohranja. Na praznik dela smo med drugim raziskovali, kako so nekoč živeli trboveljski rudarji. Danes si težko predstavljamo, za takrat pa so bila stanovanja kar nadstandardna.