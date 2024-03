Stanovanjska problematika: 'Prva prepreka je, ker sem mama z otroki'

To jo je kasneje rešilo, da je s pomočjo odvetnika le uspela izbojevati njen težko privarčevani denar. Kajti ko ga je začela po izselitvi klicati, kdaj ji bo vrnil denar, ji je začel groziti. "Da če se zavedam, da sem sama z otroki in da je on iz okolja, kjer so barabe okrog."

Ko ga je končno dobila, jo je po treh mesecih lastnik želel izseliti, ker naj bi menda stanovanje naenkrat potreboval zase. Sumila je, da ji varščine ne bo vrnil, saj se ji je zdelo, da goljufa že pri plačevanju stroškov. "Na listek je napisal elektrika 50, ogrevanje 400, na koncu je znesek bil 500 evrov stroškov poleg najemnine, položnice pa nikoli nisem videla." Pa čeprav je Mojca položnico večkrat zahtevala: "Rekel je, da nima časa, da bo, da on meni ni dolžan kazati položnice, da bo vprašal svojo odvetnico, če je on meni res dolžan kazati položnice. Iz stanovanja nisem želela it, dokler mi ni napisal pisno, da mi bo varščino vrnil naslednji dan in da je stanovanje prejel nazaj v natanko isti obliki, kot ga je dobil."

Njena stanovanjska kalvarija se je začela, ko je po dveh letih skritega varčevanja uspela zapustiti nasilnega moža. A ker so bile varne hiše polne, je morala najti najemniško stanovanje. Ker ji v nekaj tednih ni uspelo, so ji grozili celo z odvzemom otrok, ker ne poskrbi za njihovo varnost, pa čeprav se je še tako trudila, da bi ji nekdo le oddal stanovanje.

Mojca je mati treh otrok, ki je zbežala pred nasiljem. Zaposlena je v šolstvu. O svoji stanovanjski problematiki bi odkrito govorila, a jo je strah, da ji stanodajalec potem ne bi podaljšal najemne pogodbe. Namreč dovolj ji je življenja v kovčkih, pa tudi ponižanj, ki jih je doživljala kot aktivna iskalka najemniških stanovanj. "Veliko je takih oglasov, da otroci in živali niso zaželeni," razlaga. "60 kvadratov za 1100 evrov, s tem, da želi, da mu obnovijo parket in pobelijo stene, zasledila sem tudi sem že štiri do pet pogradov v eni sobi, natlačeni en do drugega, postelja 1560 evrov. Ko mamice iščejo, se moški oglašajo in že med vrsticami prebereš, da naj ga pokliče, da bosta že našla rešitev."

"Prva prepreka je, ker sem mama z otroki, potem naslednja prepreka je, če bi ti že oddali, ne bi dovolili, da se prijaviš. Na koncu sprejmeš karkoli, samo da se lahko prijaviš in uveljaviš subvencijo. " To je zgodba o materi, za katero je nakup stanovanja utopija, najem pa zahtevna misija. Je zgodba, ki jo živi marsikatera slovenska, še posebej enostarševska družina, ki je prepuščena divjemu kaosu na tržnem najemnem trgu.

Nov najem je našla po dveh mesecih. Vesela, da ji je lastnik dovolil, da lahko prijavi bivališče, a zaskrbljena, ker ji je stanovanje po nekaj mesecih pridelalo bolezen. Astmo. Pristala je na močnih tabletah in inhalatorjih. "Zdravnica se je čudila, kako se mi je lahko tako intenzivna astma v tako kratkem času razvila." Stanovanje se je namreč izkazalo za tako vlažno, da so bile vlažne tudi obleke v predalih, če jih niso imeli odprtih, plesnivi so postali nahrbtniki in bunde. "Rokavi, ki so se dotikali omare, so začeli plesneti, oblačila so bila mokra v omari, izpod omare je pritekla voda, kljub odprtemu oknu, pohištvo se napihuje pozimi, tako da ko odpreš predal se ne več zapre."

Pa čeprav 50 kvadratov veliko stanovanje ves čas zračijo, položnice so zaradi tega višje, a najhujši so strupeni trosi. "Po mojem sem tukaj videla vso možno plesen, kar obstaja. Rumeno, rdečo, sivo, oranžno, črno. Na eni strani brišeš, na drugi se ti druga pojavi." Najemnina pa 800 evrov. Mojca se poskuša čim manj pritoževati lastniku, strah jo je, da ji ne bi podaljšal najemne pogodbe. Zato tudi sama na tihem čisti plesen, na lastne stroške je kupila razvlaževalec in ventilatorje, saj je prvič, ko je stanodajalcu omenila, da je v stanovanju veliko vlage, dobila odgovor, da tega problema, preden je ona prišla, niso imeli nikoli. Je v čakalni vrsti za profitno in neprofitno stanovanje, na katerega pa čaka že vrsto let.

"V 15 letih se število prošenj giblje med 3500 in 4000 prosilcev, približno, desetini teh prosilcev lahko zagotovimo to stanovanjsko enoto, ostali pa na veliko žalost ostanejo brez neke varne in trajne strehe nad glavo," razlaga direktor javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink. Nekateri na najem neprofitnega stanovanja čakajo tudi 10 let. Trenutno v skladu Mestne občine Ljubljana razpolagajo s 4650 stanovanjskimi enotami, potrebovali bi jih še enkrat toliko, da bi zadostili trenutnim potrebam v prestolnici. In s podobno stanovanjsko stisko se srečujejo tudi v drugih večjih urbanih središčih v državi. Streha nad glavo je za Slovenca s povprečno plačo vse težje uresničljiva pravica. Cene stanovanj so poskočile, kredita si marsikdo ne more privoščiti, čeprav za najemnino daje več kot bi dajal za kreditni obrok.