Svet
Stara vetrnica namesto nove: pod lupo prva državna elektrarna
Projekt prve državne vetrne elektrarne, ki od spomladi stoji v občini Loški Potok, je namesto perspektivnega začetka delovanja dočakala prav nasprotna usoda, ki jo preiskuje tudi policija. Investitor Dravske elektrarne Maribor so namreč zoper izvajalca, podjetje Hmezad TMT, naznanile sum kaznivega dejanja, saj naj bi ta namesto nove vetrnice postavil 25 let staro in iztrošeno. Kazenske ovadbe zaradi suma nepravilnosti pa zdaj letijo še na investitorja in nadzornika.
